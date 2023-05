IC.IDO Weave der ESI Group beschleunigt die Produktentwicklung und die Entscheidungsfindung in Unternehmen im industriellen Metaverse

ESI Group (ISIN Code: FR0004110310, Symbol: ESI), ein führender Anbieter von Simulations- und Virtual Prototyping-Software für Branchen weltweit, hat die Einführung von IC.IDO Weave bekannt gegeben. Dieses innovative Angebot ermöglicht es Unternehmen, komplexe Produktdesigns virtuell aus der Perspektive der menschlichen Fertigung zu überprüfen, wodurch der Bedarf an Prototypen und physischen Versuchen überflüssig wird. IC.IDO Weave baut auf dem gesamten Potenzial der bestehenden IC.IDO-Angebote der ESI-Group auf und schafft einen neuartigen Ansatz im industriellen Metaverse.

IC.IDO Weave wurde für funktionsübergreifende Entwicklungs- und Fertigungsteams entwickelt, die Produktdesigns und Montageprozesse in den Automobilbau-, Luft- und Raumfahrt- und Schwermaschinenbau-Branchen definieren, bewerten und validieren. Es stellt eine kollaborative, XR-basierte Try-out-Umgebung bereit, die Unternehmensteams in den digitalen Prozess integriert. Durch virtuelle Arbeitsräume können Teams mit unterschiedlichem Hintergrund in Echtzeit Ideen entwickeln, zusammenarbeiten und ihre zukünftigen Prozesse und Produkte frühzeitig im Entwicklungsprozess validieren.

Die leistungsstarke Interaktivität von IC.IDO Weave ermöglicht es den Beteiligten, komplexe Montage- und Servicepläne in virtuellen Fertigungsumgebungen über eine digitale Try-out-Erfahrung zu bewerten. Dieser Ansatz ermöglicht eine immersive Produktintegration sowie eine menschenzentrierte Bewertung von Montageprozessen, Überprüfungen von Montagelinien und Validierungen von Serviceprozessen. Dies führt zu einem höheren Maß an Vertrauen, stärkt wertvolle Entscheidungen, die zuvor im Entwicklungsprozess getroffen wurden, und vermeidet kostspielige späte Änderungen.

"Die ESI Group ist entschlossen, eine bessere Zukunft zu gestalten, indem sie die Kraft der Technologie nutzt, um Grenzen zu verschieben und den Fortschritt voranzutreiben. IC.IDO Weave beschleunigt die Entscheidungsfindung, indem es den Beteiligten eine enge Zusammenarbeit in erweiterten Reality-Workspaces ermöglicht. Wir sind weiterhin führend bei der Bewertung von Produktmontagen in einem industriellen Metaversum. Diese jüngste Einführung steht im Einklang mit dem Mehrwert, den die ESI Group ihren Kunden mit IC.IDO bieten möchte: "ESI. Innovation ohne Kompromisse”, erklärt Emmanuel Leroy, EVP, Chief Product & Technology Officer.

Dieses neue "ganzheitliche" Angebot bietet flexiblen Zugang zu:

- IC.IDO Integrate: ermöglicht individuelle und kollaborative virtuelle Mockup-Umgebungen zur Validierung von Produktaspekten wie Verpackung, Integration und Design für Montage oder Design für Serviceanforderungen,

- IC.IDO Build & Maintain: ermöglicht die Visualisierung und Validierung von menschenzentrierten Montage- oder Serviceverfahren und Ergonomie für digitale Produktdesigns

- IC.IDO CoLab: treibt das Hosting virtueller Testumgebungen für einen schlankeren, unternehmensweiten, kollaborativen virtuellen Arbeitsraum für die Überprüfung von Prozessen mit mehreren Teilnehmern voran

Über die ESI Group

Die 1973 gegründete ESI Group stellt sich eine Welt vor, in der sich die Branche zu mutigen Ergebnissen verpflichtet, indem sie wichtige Anliegen anspricht – Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer, anpassungsfähige und nachhaltige Unternehmensmodelle. ESI stellt zuverlässige und maßgeschneiderte Lösungen bereit, die auf prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping basieren und es der Branche ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig ihre Komplexität bewältigen kann. ESI ist hauptsächlich in den Automobil- und Landtransport-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigung- und Marine- sowie in der Schwerindustriebranche tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 18 Ländern präsent, beschäftigt 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt und verzeichnete 2022 einen Umsatz von 130 Millionen Euro. ESI hat seine Zentrale in Frankreich und ist in Fach B der Euronext Paris gelistet.

Für weitere Information besuchen Sie www.esi-group.com.

https://www.esi-group.com/company/who-we-are

