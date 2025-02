ICE prallt in Hamburg gegen Sattelzug - zwölf Verletzte

HAMBURG/MASCHEN (dpa-AFX) - Bei dem Zusammenstoß eines ICE mit einem Sattelzug in Hamburg sind insgesamt zwölf Menschen verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein weiterer Fahrgast wurde demnach schwer verletzt, die übrigen zehn leicht. Ob es sich bei ihnen um Männer oder Frauen handelte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Im Zug seien nun noch 269 Menschen, die nicht verletzt worden seien. Die Polizei bereite derzeit die Evakuierung des Zuges vor. Die Fahrgäste sollen vermutlich mit Bussen weggefahren werden.

Der Unfall war am Nachmittag im Hamburger Stadtteil Rönneburg passiert. Dabei war der ICE an einem Bahnübergang in den Sattelzug gefahren. Der Lastwagen hatte ersten Erkenntnissen zufolge wohl Bahnschienen geladen. Die Ladung verteilte sich aufgrund der Kollision weit entlang des Unfallortes.

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Maschen in Niedersachsen wurde gesperrt. Die Auswirkungen für Reisende im Fernverkehr seien jedoch gering, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Züge werden ihren Angaben zufolge umgeleitet. Es komme zu Verspätungen von etwa 15 Minuten.