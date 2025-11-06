ICHINEN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ICHINEN stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 78,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 65,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at