IDEA Consultants verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IDEA Consultants hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,38 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at