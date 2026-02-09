|
IDEC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
IDEC hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,30 JPY gegenüber 11,34 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat IDEC 18,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
