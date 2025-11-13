Idemitsu Kosan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Idemitsu Kosan gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Idemitsu Kosan mit einem Umsatz von insgesamt 13,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at