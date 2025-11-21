IES Holdings Aktie
WKN DE: A2AKNG / ISIN: US44951W1062
|
21.11.2025 14:07:14
IES Holdings Inc. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - IES Holdings Inc. (IESC) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $101.8 million, or $4.99 per share. This compares with $63.1 million, or $3.06 per share, last year.
Excluding items, IES Holdings Inc. reported adjusted earnings of $76 million or $3.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.7% to $897.8 million from $775.8 million last year.
IES Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $101.8 Mln. vs. $63.1 Mln. last year. -EPS: $4.99 vs. $3.06 last year. -Revenue: $897.8 Mln vs. $775.8 Mln last year.
IESE was up by 4.77% at $375 in the pre-market trade on the Nasdaq.
Aktien in diesem Artikel
|IES Holdings Inc
|307,00
|-4,66%
