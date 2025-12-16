AGO Aktie

AGO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 05:03:00

If You Had Invested $5,000 in Tesla Stock 1 Year Ago, Here's How Much You Would Have Today

Tesla (NASDAQ: TSLA) and its CEO and significant shareholder, Elon Musk, frequently make the news. It's not always positive, with Musk's potentially $1 trillion dollar pay package vote garnering sharp reactions.But looking purely at the stock's performance, how much would you have today had you invested $5,000 in Tesla shares a year ago?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten