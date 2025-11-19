NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.11.2025 11:50:00
If You'd Invested $1,500 in Nvidia Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
With artificial intelligence (AI) seemingly taking over the tech and business worlds, no company has arguably benefited more from the boom than semiconductor designer Nvidia (NASDAQ: NVDA). So much so that it's currently the world's most valuable public company, with a market cap of around $4.41 trillion.For perspective on Nvidia's valuation: It's more than Tesla, Taiwan Semiconductor Manufacturing, and Meta Platforms -- combined. Trading up 28% in the past 12 months (compared to the S&P 500's 12.7%), if you had invested $1,500 in Nvidia stock a year ago (ending Nov. 18), it would be worth around $1,918 today.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|172,26
|6,44%
