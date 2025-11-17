AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
17.11.2025 22:46:22
If You'd Invested $10,000 in Ford (F) 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Last month, Ford Motor Company (NYSE: F) reported third-quarter 2025 financial results that were very well received by the market. Headline metrics were better than analysts had expected. This momentum helped drive the share price higher. It's now up 30% in 2025 (as of Nov. 17).Ford is having a great year. But the long-term picture looks a bit different. If you bought $10,000 worth of this automotive stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!