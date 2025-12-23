AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
23.12.2025 07:19:00
If You'd Invested $10,000 in Nvidia 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
In December 2015, a loose group of researchers, engineers, and tech company leaders that included Sam Altman and Elon Musk came together in a San Francisco living room to articulate a vision for artificial intelligence (AI) that might actually benefit humanity one day.A decade later, the fruits of that meeting are starting to surface in the real world.One of the companies that has profited the most from that vision is "Magnificent Seven" powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA). In the last decade, the hardware giant has evolved from a company best known for gaming GPUs into a trillion-dollar club member that's leading the AI infrastructure buildout.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX vor zurückhaltendem Auftakt -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag dürfte es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt weiter ruhig zugehen. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.