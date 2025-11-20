AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
20.11.2025 15:00:00
If You'd Invested $5,000 in Tesla (TSLA) 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Tesla (NASDAQ: TSLA) is certainly a polarizing business. The bulls believe the company will be worth much more in the future, thanks to autonomous driving success. The bears believe it will remain a challenged car manufacturer.Nonetheless, this electric vehicle (EV) stock deserves a closer look. If you had invested $5,000 in Tesla five years ago, here's how much you'd have today.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
