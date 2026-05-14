iFABRIC präsentierte Quartalsergebnisse

iFABRIC hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 288,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at