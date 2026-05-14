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14.05.2026 06:31:29
iFABRIC präsentierte Quartalsergebnisse
iFABRIC hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 288,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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