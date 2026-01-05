iFAST Corporation Aktie
WKN DE: A12GFK / ISIN: SG1AF5000000
|
05.01.2026 13:15:30
iFast to acquire 30% stake in Financial Alliance Corporation for S$19.6 million
The deal will be funded with internal resources and external borrowingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
