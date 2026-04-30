30.04.2026 06:31:29

IFCI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IFCI hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,16 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,690 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,650 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 21,34 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte IFCI einen Umsatz von 17,58 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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