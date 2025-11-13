IFIS JAPAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IFIS JAPAN gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,47 JPY, nach 12,46 JPY im Vorjahresvergleich.

IFIS JAPAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at