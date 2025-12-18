18.12.2025 07:47:42

Ifo-Exporterwartungen steigen im Dezember nur leicht

DOW JONES--Die Ifo-Exporterwartungen sind im Dezember auf minus 3,1 Punkte von minus 3,8 im November gestiegen. "Die Exportwirtschaft schließt das Jahr enttäuschend ab", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der Ausblick auf das erste Quartal 2026 ist eher verhalten. Eine echte Belebung der Exporte will nicht aufkommen."

Die Automobilbranche und der Maschinenbau sind überwiegend zurückhaltend und erwarten rückläufige Exporte. Die Nahrungsmittelindustrie rechnet ebenfalls mit Rückgängen, allerdings weniger stark als noch im Vormonat.

Die Hersteller von elektronischen und optischen Erzeugnissen blicken dagegen überwiegend optimistisch auf die kommenden Monate. Sie erwarten ein wachsendes Auslandsgeschäft.

Auch der Export der Getränkehersteller zieht an - der Indikator stieg auf den höchsten Wert seit April. Unter den Herstellern elektrischer Ausrüstungen ist die zeitweise Euphorie vergangener Monate verflogen: Sie erwarten nur noch geringe Zuwächse beim Export.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 01:47 ET (06:47 GMT)

