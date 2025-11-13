iMarketKorea gewährte Anlegern Blick in die Bücher

iMarketKorea hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,03 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 175,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,57 Prozent auf 764,03 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at