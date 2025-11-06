ImmunityBio präsentierte Quartalsergebnisse

ImmunityBio lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 32,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at