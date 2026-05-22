ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
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22.05.2026 17:50:51
ImmunityBio Shares Fall 7% Despite New Patient Preference Data Presentation
(RTTNews) - ImmunityBio, Inc. (IBRX) shares declined 6.65 percent to $7.22, down $0.51 on Friday, despite the company presenting new patient survey findings related to bladder cancer treatment preferences at ISPOR 2026.
The stock is currently trading at $7.22, compared with a previous close of $7.74 on the Nasdaq. It opened at $7.64 and traded between $7.17 and $7.69 during the session, with volume reaching 6.78 million shares, below the average daily volume of 22.81 million shares.
ImmunityBio Inc. released data from a mixed-methods study conducted with Fight Bladder Cancer examining treatment priorities among patients with Bacillus Calmette-Guérin-unresponsive high-risk non-muscle-invasive bladder cancer.
The study found that patient preferences varied widely depending on age, prior treatment experience, and quality-of-life considerations. Patients currently receiving BCG treatment generally preferred bladder-preserving approaches, while those who had previously undergone radical cystectomy were more likely to support repeating the procedure.
ImmunityBio shares have traded between $1.95 and $12.43 over the past 52 weeks.
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