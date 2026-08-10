Immuno-Biological Laboratories präsentierte Quartalsergebnisse

Immuno-Biological Laboratories präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,54 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 286,0 Millionen JPY – ein Plus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Immuno-Biological Laboratories 211,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at