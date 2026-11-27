Impact Silver präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,75 Prozent auf 18,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at