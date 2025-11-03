|
03.11.2025 06:31:29
Imperial Hotel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Imperial Hotel hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,570 JPY erwirtschaftet worden.
Imperial Hotel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
