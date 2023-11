Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 kaum bewegt

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 7 481,75 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,302 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 481,99 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 481,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 470,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 504,51 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,300 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der FTSE 100 bei 7 402,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der FTSE 100 7 270,76 Punkte auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 7 452,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Minus von 0,958 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 12,65 Prozent auf 11,23 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,60 Prozent auf 1,50 GBP), BT Group (+ 1,78 Prozent auf 1,20 GBP), Ocado Group (+ 1,59 Prozent auf 5,76 GBP) und Unite Group (+ 1,51 Prozent auf 9,76 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Kingfisher (-5,94 Prozent auf 2,17 GBP), HSBC (-1,65 Prozent auf 6,03 GBP), Rentokil Initial (-1,51 Prozent auf 4,55 GBP), Entain (-0,91 Prozent auf 8,24 GBP) und Barclays (-0,76 Prozent auf 1,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 7 671 675 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 199,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2023 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at