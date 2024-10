Impulsarmer Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Seitwärtstrend

ATX Prime-Handel am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 1 811,32 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 811,17 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 811,35 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 812,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 809,27 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, stand der ATX Prime bei 1 806,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 1 838,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der ATX Prime bei 1 528,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,68 Prozent. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 2,39 Prozent auf 21,45 EUR), Addiko Bank (+ 2,36 Prozent auf 19,50 EUR), Rosenbauer (+ 0,86 Prozent auf 35,00 EUR), Flughafen Wien (+ 0,76 Prozent auf 53,00 EUR) und Lenzing (+ 0,74 Prozent auf 34,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-5,35 Prozent auf 8,50 EUR), UBM Development (-2,50 Prozent auf 19,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 7,54 EUR), FACC (-1,68 Prozent auf 6,42 EUR) und PORR (-1,31 Prozent auf 15,04 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 21 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,855 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,38 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

