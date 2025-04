Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Palfinger in Reaktion auf die in der Früh gemeldeten Quartalszahlen des Salzburger Kranherstellers bestätigt. Auch das Kursziel von 35,0 Euro wurde unverändert belassen. Die Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv bewertet, so die Analysten. An der Wiener Börse notierten Palfinger-Aktien am Nachmittag mit einem Kursplus von 3,7 Prozent bei 28,00 Euro.

Positiv hebt der Erste-Analyst Daniel Lion die Entwicklung der Auftragseingänge im ersten Quartal hervor. Die Nachfragesituation verbessere sich zudem in allen Regionen, schreibt Lion in seiner Palfinger-Analyse. Marktanteile gewinnen will Palfinger auch im Militärbereich, heißt es in der Analyse weiter.

Palfinger hat heuer im ersten Quartal bei einem leichten Umsatzrückgang ein Drittel weniger Gewinn erwirtschaftet. Dennoch blickt das Unternehmen optimistisch auf das Gesamtjahr 2025, es werde "das zweitbeste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte" angestrebt, teilte Palfinger mit.

