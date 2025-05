Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von Palfinger von 35,0 auf 40,0 erhöht. Der zuständige Experte Daniel Lion bekräftigte zudem die Kaufempfehlung "Buy" für die Anteilsscheine des Salzburger Kranherstellers.

"Wir sehen Palfinger am Beginn eines neuen, mehrjährigen Wachstumszyklus, der durch den deutschen Infrastrukturfonds und den Wiederaufbau der Ukraine als zusätzlichen potenziellen Auslöser unterstützt wird. Positionierung und Marktanteilsgewinne sollten dazu beitragen, dass das Unternehmen in Zukunft schneller wächst als die Branche", so Lion in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 3,25 Euro für 2025, sowie 4,08 bzw. 4,91 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie 1,20 bzw. 1,57 Euro für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notierten Palfinger-Aktien am Montagvormittag mit einem Kursplus von 2,92 Prozent bei 30,00 Euro.

