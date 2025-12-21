FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
|
21.12.2025 22:19:44
In a First, a Wheelchair User Joins a Short Flight to Space
A paraplegic engineer was part of a crew that made a suborbital journey on a spacecraft operated by Jeff Bezos’ private company, Blue Origin.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
