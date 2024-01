In Thailand sollen 2024 neun neue Fluglinien abheben

BANGKOK (dpa-AFX) - Im beliebten Urlaubsland Thailand sollen in diesem Jahr neun neue Fluggesellschaften den Betrieb aufnehmen. Die Airlines könnten dazu beitragen, den durch die Corona-Pandemie stark geschwächten Tourismus weiter anzukurbeln, berichtete die Zeitung "The Nation" unter Berufung auf die thailändische Luftfahrtbehörde. Einige würden mit kleiner Flotte nur inländische Ziele bedienen, andere hätten auch internationale Flüge im Programm, hieß es.

So werde "Really Cool Airlines" von Thailand aus zunächst Städte in Japan und später unter anderem Singapur, Hongkong und Shanghai ansteuern, berichtete die singapurische Zeitung "Straits Times" am Dienstag. Die Fluglinie will im März abheben. Die anderen neuen Airlines heißen Pattaya Airways, Asia Atlantic Airlines, Avanti Air Sarter, Asian Aerospace Service, Landarch Airlines, Bangkok Helicopter Services und P80 Air. Ein genauer Zeitplan wurde aber nicht bekannt.

Als weitere Attraktion sind Wasserflugzeuge für sechs bis acht Passagiere geplant: Das vom Deutschen Dennis Keller mitgegründete Unternehmen Siam Seaplane will demnächst von Bangkok aus die Insel Koh Phangan im Golf von Thailand sowie Jomtien nahe dem Badeort Pattaya bedienen.

Die Regierung hofft, 2024 bis zu 40 Millionen ausländische Touristen ins Land zu locken - so viele wie 2019 vor der Pandemie. Trotz aller Anreize, darunter die visafreie Einreise für Besucher aus China und Russland, waren 2023 nur rund 27 Millionen internationale Gäste gekommen, wie die Behörden kürzlich mitgeteilt haben./cfn/DP/mis