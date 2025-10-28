Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|
28.10.2025 12:51:59
Incyte Corporation Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Incyte Corporation (INCY) revealed a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $424.17 million, or $2.11 per share. This compares with $106.46 million, or $0.54 per share, last year.
Excluding items, Incyte Corporation reported adjusted earnings of $455.97 million or $2.26 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.64 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 20.1% to $1.365 billion from $1.137 billion last year.
Incyte Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $424.17 Mln. vs. $106.46 Mln. last year. -EPS: $2.11 vs. $0.54 last year. -Revenue: $1.365 Bln vs. $1.137 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $4.23 - $4.32 Bln
