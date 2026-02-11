11.02.2026 06:31:28

Incyte legte Quartalsergebnis vor

Incyte hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Incyte 1,51 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD sowie einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,41 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,14 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 6,84 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 4,98 Milliarden USD gelegen.

