INDEX-FLASH: Dax auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag ein Rekordhoch erreicht. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex bis auf 19.511,72 Punkte. Zuletzt stand ein Plus von 0,67 Prozent auf 19.502 Zähler zu Buche. Damit rückt allmählich auch die runde Marke von 20.000 Punkten in den Blick. Sein alter Rekord von Ende September lag bei rund 19.491 Zählern.

Gründe für die Kursstärke sind Leitzinssenkungen der Notenbanken. In den USA war zudem der Start in die Berichtssaison erfolgreich verlaufen. Konjunkturanreize in China stützen ebenfalls./ajx/niw/he