INDEX-FLASH: US-Börsen rutschen mit Irans Gegenangriff auf Israel tiefer ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben ihre Kursverluste mit dem iranischen Gegenangriff auf Israel ausgeweitet. Der New Yorker Leitindex Dow büßte gut eine Stunde vor dem Handelsschluss 1,96 Prozent auf 42.126,85 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,19 Prozent auf 5.973,47 Zähler, und der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 verlor 1,31 Prozent auf 21.626,52 Zähler.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe den Start von iranischen Raketen in Richtung Israel registriert. Hörbare Explosionen stammten von der Luftabwehr oder von Einschlägen. Aus dem Iran verlautete, dass Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert worden seien.

Luftalarm war in mehreren Landesteilen Israels ausgelöst worden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Im iranischen Fernsehen war die Rede von Angriffen in Tel Aviv und Jerusalem. Über größere Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt./men/ck