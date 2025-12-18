BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
18.12.2025 18:43:20
India: Karnataka assembly passes hate speech bill
The new bill could see hate speech punished in Karnataka by fines or jail sentences of up to seven years. The opposition has criticized it for restricting freedom of speech.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!