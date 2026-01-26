|
India Cements: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
India Cements hat am 23.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
India Cements hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 162,41 INR je Aktie gewesen.
India Cements hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
