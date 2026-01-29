India Finsec legte Quartalsergebnis vor

India Finsec hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte India Finsec 1,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 214,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at