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12.08.2026 06:31:29
India Tourism Development: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
India Tourism Development hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat India Tourism Development im vergangenen Quartal 901,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Tourism Development 877,5 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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