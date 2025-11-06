Indian Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indian Hotels hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,89 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Indian Hotels 20,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at