Indian Metals Ferro Alloys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indian Metals Ferro Alloys hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indian Metals Ferro Alloys ein EPS von 23,17 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Metals Ferro Alloys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at