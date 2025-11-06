|
06.11.2025 06:31:29
Indian Metals Ferro Alloys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Indian Metals Ferro Alloys hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indian Metals Ferro Alloys ein EPS von 23,17 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Metals Ferro Alloys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.