03.02.2026 06:31:28
Indian Toners Developers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Indian Toners Developers lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 6,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 421,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,9 Millionen INR in den Büchern standen.
