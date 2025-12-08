Aviation Holdings Group Aktie
|
08.12.2025 14:43:16
IndiGo crisis clouds India's aviation ambitions
A pilot shortage and new rules have plunged India's largest airline into chaos, disrupting thousands of flights and exposing cracks in India's fast-growing aviation sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!