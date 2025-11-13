Indorama Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Indorama Ventures hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,200 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,56 Prozent auf 109,16 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,41 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at