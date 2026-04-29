Indus Motor legte Quartalsergebnis vor

Indus Motor hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 85,21 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 83,93 PKR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,00 Prozent auf 72,78 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,65 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at