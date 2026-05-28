Industrial Building präsentierte Quartalsergebnisse

Industrial Building hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Industrial Building im vergangenen Quartal 313,3 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Industrial Building 443,5 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at