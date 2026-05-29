Industrial Tech Acquisitions A präsentierte Quartalsergebnisse

Industrial Tech Acquisitions A hat am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at