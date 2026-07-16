Industrias Romi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Industrias Romi lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 334,8 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 316,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at