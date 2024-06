Infinera-Aktie zieht zweistellig an: Nokia kauft Infinera für mehrere Milliarden Dollar

Nokia erhofft sich von dem Zusammenschluss mit Infinera , dass der Geschäftsbereich schneller zweistellige operative Margen erreicht. Die Transaktion und der kürzliche Verkauf der Seekabelsparte werden Nokias Netzwerkinfrastrukturgeschäft umstrukturieren und auf Festnetze, Internet-Protokoll-Netzwerke und optische Netzwerke ausrichten, wie der finnische Hersteller von 5G-Mobilfunkantennen und anderer Telekommunikationsinfrastruktur mitteilte.

Der Deal zu 6,65 US-Dollar pro Infinera-Aktie entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Schlusskurs des Papiers am Mittwoch. Mindestens 70 Prozent des Kaufpreises werden in bar gezahlt. Die Infinera-Aktionäre haben die Möglichkeit, bis zu 30 Prozent des verbleibenden Anteils in Form von US-Hinterlegungsscheinen (American Depositary Shares) von Nokia zu erhalten.

Der Unternehmenswert der Transaktion in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar beinhaltet den Rückkauf von Infineras Wandelschuldverschreibungen im Wert von 760 Millionen Dollar.

Nokia geht davon aus, dass sich die Übernahme im ersten Jahr nach ihrem Abschluss positiv auf den vergleichbaren Gewinn je Aktie auswirken wird bis 2027 zu einer Steigerung des vergleichbaren Gewinns je Aktie um mehr als 10 Prozent führen wird.

Der Nokia-Vorstand hat sich verpflichtet, das Aktienrückkaufprogramm zu erhöhen und zu beschleunigen, um die Verwässerung durch die Übernahme auszugleichen.

Die Übernahme wurde von den Board beider Unternehmen genehmigt und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

Die Infinera-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 18,92 Prozent höher bei 6,26 US-Dollar. Das Nokia-Papier zieht in Helsinki zeitweise 0,46 Prozent auf 3,52 Euro an.

Von Denny Jacob

HELSINKI (Dow Jones)