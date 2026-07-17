Inflation im Juni auf 3,2 Prozent gefallen

Die Inflation in Österreich ist im Juni laut Daten der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gefallen. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 3,7 Prozent. Die Schnellschätzung für Juni wurde damit bestätigt. "Ausschlaggebend für den nachlassenden Preisdruck war der deutlich geringere Preisauftrieb bei Treibstoffen und Heizöl", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Auch Nahrungsmittel verteuerten sich weniger stark.

Überdurchschnittlich kräftig stiegen indessen die Preise für Dienstleistungen. So wurden Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen im Juni um 4,5 Prozent teurer. Die Preise für Gesundheitsdienstleistungen legten um 4,9 Prozent zu.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0894-26) bel/kre

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