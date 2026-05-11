Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
11.05.2026 19:00:00
Inflation is getting worse. Just how bad is it going to get?
The surge in gasoline prices tied to the Iran war is set to drive U.S. inflation to a three-year high — and it might get worse before it gets better.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!