Infomedia Press: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Infomedia Press hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,18 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,180 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at